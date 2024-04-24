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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на газонах, тротуарах и остановках

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так припарковались в районе перекрестка улиц Фатьянова и Горького.

Как всегда, машины оставили на остановке для общественного транспорта.

«А так у нас паркуются каждый день в рабочие дни на тротуаре между улицами Турусбекова и Уметалиева», — написал автор фото.

В районе пересечения улицы Куренкеева и бульвара Эркиндик авто оставили также на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Хочется выразить благодарность городским властям за новый тротуар в микрорайоне «Джал». Только большая просьба — по всей длине сделать ограждения от водителей, не уважающих пешеходов», — написал очевидец.

В том же микрорайоне автомобиль поставили на газоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/292465/
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