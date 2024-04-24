Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на газонах, тротуарах и остановках

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Вот так припарковались в районе перекрестка улиц Фатьянова и Горького.

Как всегда, машины оставили на остановке для общественного транспорта.

«А так у нас паркуются каждый день в рабочие дни на тротуаре между улицами Турусбекова и Уметалиева», — написал автор фото.

В районе пересечения улицы Куренкеева и бульвара Эркиндик авто оставили также на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Хочется выразить благодарность городским властям за новый тротуар в микрорайоне «Джал». Только большая просьба — по всей длине сделать ограждения от водителей, не уважающих пешеходов», — написал очевидец.

В том же микрорайоне автомобиль поставили на газоне.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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