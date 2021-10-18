COVID-19. Медики рассказали, будут ли в Кыргызстане вакцинировать детей

Будут ли в Кыргызстане вакцинировать от коронавируса детей? Таким вопросом задался читатель 24.kg.

По его словам, многие родители уже получили прививку и намерены уехать во время ближайших школьных каникул с детьми за границу. «Однако в некоторых странах требуют, чтобы прививку от коронавируса получили и дети, но в нашей республике этого пока не делают. Как быть?» — говорится в сообщении читателя.

«Мы этот вопрос поставили перед Всемирной организацией здравоохранения. Там могут дать рекомендации только после того, как все клинические испытания будут завершены. Наверное, с начала нового года многим странам это будет предложено», — пояснили 24.kg в Республиканском центре иммунопрофилактики.

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По данным ВОЗ, дети и подростки, как правило, болеют в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому они менее срочно нуждаются в вакцинации, если не входят в группу лиц, подвергающихся повышенному риску тяжелого течения COVID-19.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования лицами в возрасте 12 лет и старше. Наряду с другими группами, подлежащими первоочередной вакцинации, данная вакцина может быть предложена детям в возрасте 12-15 лет, подвергающимся высокому риску. В настоящее время продолжаются испытания вакцины с участием детей, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда это будет оправдано с учетом имеющихся данных или эпидемиологической обстановки.

В Кыргызстане поставки Pfizer ожидаются в октябре 2021 года.

По официальным данным, в Кыргызстане полный курс вакцинации прошли более 686,9 тысячи человек. Первой дозой вакцинировано 908,1 тысячи.

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