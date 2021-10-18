14:11
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Агент 024
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Медики рассказали, будут ли в Кыргызстане вакцинировать детей

Будут ли в Кыргызстане вакцинировать от коронавируса детей? Таким вопросом задался читатель 24.kg.

По его словам, многие родители уже получили прививку и намерены уехать во время ближайших школьных каникул с детьми за границу. «Однако в некоторых странах требуют, чтобы прививку от коронавируса получили и дети, но в нашей республике этого пока не делают. Как быть?» — говорится в сообщении читателя.

«Мы этот вопрос поставили перед Всемирной организацией здравоохранения. Там могут дать рекомендации только после того, как все клинические испытания будут завершены. Наверное, с начала нового года многим странам это будет предложено», — пояснили 24.kg в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Читайте по теме
ВОЗ признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19

По данным ВОЗ, дети и подростки, как правило, болеют в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому они менее срочно нуждаются в вакцинации, если не входят в группу лиц, подвергающихся повышенному риску тяжелого течения COVID-19.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования лицами в возрасте 12 лет и старше. Наряду с другими группами, подлежащими первоочередной вакцинации, данная вакцина может быть предложена детям в возрасте 12-15 лет, подвергающимся высокому риску. В настоящее время продолжаются испытания вакцины с участием детей, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда это будет оправдано с учетом имеющихся данных или эпидемиологической обстановки.

В Кыргызстане поставки Pfizer ожидаются в октябре 2021 года.

По официальным данным, в Кыргызстане полный курс вакцинации прошли более 686,9 тысячи человек. Первой дозой вакцинировано 908,1 тысячи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/210709/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Россия проведет испытания назальной вакцины от COVID-19
Воспитанники детдомов становятся наркокурьерами, не зная об этом. Где МВД?
Кыргызстан пока не будет приобретать вакцину «Спутник V»
COVID-19. Серьезных побочных реакций после вакцинации не зафиксировано
В Кыргызстане хотят запретить рекламу вредных продуктов и их продажу возле школ
Новая партия вакцин AstraZeneca доставлена в Кыргызстан
Насилие над детьми как способ расслабиться. Почему ребенком иногда быть опасно
В Кыргызстане создана база данных детей в трудной жизненной ситуации
В Дубае кыргызстанку обвинили в убийстве новорожденного ребенка
Вакцинация от COVID-19. Кыргызстанцы остались без второй дозы AstraZeneca
Популярные новости
Бишкекчане не&nbsp;могут добиться возвращения своих денег&nbsp;&mdash; милиция не&nbsp;помогает Бишкекчане не могут добиться возвращения своих денег — милиция не помогает
В&nbsp;Бишкеке водители общественного транспорта продолжают нарушать ПДД В Бишкеке водители общественного транспорта продолжают нарушать ПДД
По&nbsp;Боомскому ущелью бегал страус. Птицу поймали По Боомскому ущелью бегал страус. Птицу поймали
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;улице Ахунбаева варварски обрезают деревья В Бишкеке на улице Ахунбаева варварски обрезают деревья
Бизнес
Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
18 октября, понедельник
14:05
Дело «Акнета». Юрист рассказал, когда Кубан Ажимудинов может получить дивиденды Дело «Акнета». Юрист рассказал, когда Кубан Ажимудинов...
14:04
Подозреваемого в изнасиловании школьницы бывшего милиционера в Оше арестовали
14:00
Поколения на пособиях. Почему система соцзащиты поощряет иждивенчество
13:54
Делили все, как устуканы на тое. Эдиль Байсалов о лжепарламентской демократии
13:47
Водители троллейбусов нарушают правила вынужденно — мэрия нашла оправдание