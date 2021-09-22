Уже второй год на улице Тулебердиева не могут отремонтировать дорогу. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, два года назад мэрия решила заняться реконструкцией улицы Тулебердиева.

«Сняли покрытие, установили бордюры, отсыпали дорогу, и на этом все. Асфальт уложили только на отрезке от парка имени Тулебердиева до улицы Боталиева. Это примерно четвертая часть от того, что они задумывали», — отметили читатели.

«Начался учебный год, дети вынуждены ходить в школу по проезжей части. Пыль стоит и днем, и ночью. Начнутся осадки — будет грязь. При обращении в муниципалитет один ответ — денег нет», — написали они.

Отметим, что участок возле парка отремонтировали к торжественному открытию зеленой зоны в мае 2020-го. Но к ремонту этого отрезка улицы у жителей есть претензии. В частности, они недовольны тем, что строители не сделали ни тротуаров, ни системы полива. В мэрии ответили, что строительство тротуара и ирригационной сети не было предусмотрено, при дополнительном финансировании данный вопрос будет рассмотрен.

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