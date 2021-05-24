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Агент 024

Авто из Японии. Горожане заявили о бездействии милиции и обратились к президенту

Пострадавшие от мошеннических действий кыргызстанцы обратились к президенту. Об этом они рассказали 24.kg.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что больше 20 человек стали жертвами мошенников по продаже машин из Японии. Они даже выходили на митинг к офису, где находилась компания.

«Мошенники обещали привезти машины до 12 апреля 2021 года. Но когда мы пришли забирать свои авто, офис был закрыт, а на контакт никто из четырех представителей фирмы уже не выходил. В тот же день написали письмо в УВД Свердловского района, но до сих пор правоохранители не дают никакой информации. Мы разочарованы тем, что милиция бездействует и до сих пор не нашла подозреваемых», — говорится в обращении.

Общий ущерб от мошеннических действий составил 8 миллионов 367 тысяч сомов.

Пострадавшие также задаются вопросом, как Министерство юстиции дало разрешение на работу компании, от действий которой пострадали десятки кыргызстанцев. Они просят президента Садыра Жапарова взять дело под личный контроль.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/194976/
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