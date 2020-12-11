00:04
USD 84.80
EUR 102.51
RUB 1.15
Агент 024

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами. Об этом сообщил пользователь Facebook Жапар Усенов.

Facebook/Жапар Усенов
Фото Facebook/Жапар Усенов. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами

Читайте по теме
Михаилу Саакашвили вернули гражданство Украины, и он возвращается в Киев

По его словам, вчера он за ужином встретился с грузинским политическим деятелем.

«Мы беседовали о реформах Грузии и Украины, я рассказал Михаилу о текущем положении дел в Кыргызстане. Нашли много параллелей между нашими странами, например в вопросах экономики, гражданского общества. Много общего у нас и с точки зрения проблем. Михаил Николозович заверил, что «Офис простых решений и результатов» готов содействовать предоставлением методологической и экспертной помощи для осуществления реформ в Кыргызстане, на случай если у нашей стороны есть желание их внедрять. Поэтому дело теперь за нашими, будем пытаться услышать лучшие практики и внедрить их в Кыргызстане или нет», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/176444/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство Кыргызстана надеется на помощь ООН на выборах президента
Около 700 граждан получили продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
Реформа госорганов. Правительство принимает предложения от гражданского общества
Иса Омуркулов: Правительство начинает реформы только с сокращений
Погранслужба в составе ГКНБ. История недешевой реформы
Поиски пропавшего Алексея Бубнова. Волонтеры изучили видео с еще одной камеры
Прибыла вторая партия гуманитарного груза из Узбекистана
У семьи с тремя детьми сгорел дом в жилмассиве «Бакай-Ата». Они просят о помощи
США намерены оказать финансовую поддержку проведению выборов в Кыргызстане
Популярные новости
На&nbsp;границе с&nbsp;Казахстаном снова многокилометровые очереди из&nbsp;грузовых авто На границе с Казахстаном снова многокилометровые очереди из грузовых авто
Очередь из&nbsp;фур в&nbsp;четыре километра скопилась на&nbsp;границе с&nbsp;Казахстаном Очередь из фур в четыре километра скопилась на границе с Казахстаном
Езда по&nbsp;встречке и&nbsp;на&nbsp;красный. В&nbsp;Бишкеке водители создали аварийные ситуации Езда по встречке и на красный. В Бишкеке водители создали аварийные ситуации
Нарушивший ПДД водитель троллейбуса оштрафован Нарушивший ПДД водитель троллейбуса оштрафован
Бизнес
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал о&nbsp;предстоящем бое и&nbsp;как оказался в&nbsp;UFC Боец из Кыргызстана рассказал о предстоящем бое и как оказался в UFC
11 декабря, пятница
23:54
Итоги III квартала 2020 года: названы самые популярные производители смартфонов Итоги III квартала 2020 года: названы самые популярные...
23:32
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами
23:17
В жилмассиве «Ала-Тоо» установят канализационно-насосную станцию
22:53
Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub
22:32
Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС