Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами. Об этом сообщил пользователь Facebook Жапар Усенов.

Фото Facebook/Жапар Усенов. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами

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По его словам, вчера он за ужином встретился с грузинским политическим деятелем.

«Мы беседовали о реформах Грузии и Украины, я рассказал Михаилу о текущем положении дел в Кыргызстане. Нашли много параллелей между нашими странами, например в вопросах экономики, гражданского общества. Много общего у нас и с точки зрения проблем. Михаил Николозович заверил, что «Офис простых решений и результатов» готов содействовать предоставлением методологической и экспертной помощи для осуществления реформ в Кыргызстане, на случай если у нашей стороны есть желание их внедрять. Поэтому дело теперь за нашими, будем пытаться услышать лучшие практики и внедрить их в Кыргызстане или нет», — написал он.

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