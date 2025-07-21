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Общество

Система здравоохранения давно в стагнации — глава Минздрава

Система здравоохранения — одна из самых отставших в Кыргызстане. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, другие министерства и ведомства продвинулись в своих реформах, в финансировании, а система здравоохранения, к сожалению, отстала.

«Последние эффективные реформы в системе здравоохранения сделаны в 2000-х, когда внедрили медстрахование, когда больницам начали платить за пролеченного больного, а первичкам — по подушевому нормативу. С тех пор идет стагнация. Фонд ОМС с тех пор не реформировался ни разу. Минздравом принимались программы, но они по большому счету «докатывались» от тех реформ», — посетовал глава Минздрава.

Он отметил, что руководство страны и правительство в целом понимает, что нужно полностью менять направление политики здравоохранения — от лечения к профилактике.

«Эта задача поставлена президентом. Нужно сделать так, чтобы люди следили за своим здоровьем. Он и сам активно пропагандирует здоровый образ жизни. Минздрав должен работать на популяционном уровне, меры должны быть направлены на все население, желательно с упором на здоровье матери и ребенка, подрастающего поколения и людей преклонного возраста», — заметил Эркин Чечейбаев.

Он добавил, что президент, глава кабмина и депутаты парламента поддерживают реформы в секторе здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337013/
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