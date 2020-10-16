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Агент 024

Сооронбай Жээнбеков и Канат Исаев совершили жума-намаз в «Джале»

Уже экс-президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в мечеть микрорайона «Джал». Видео опубликовали в Telegram-канале «Короче».

Бывший глава государства вместе со спикером Жогорку Кенеша Канатом Исаевым приехал в мечеть, чтобы совершить пятничную молитву (жума-намаз).

Сегодня, отметим, Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил полномочия. Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.

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