Сооронбай Жээнбеков и Канат Исаев совершили жума-намаз в «Джале»

Уже экс-президент Сооронбай Жээнбеков прибыл в мечеть микрорайона «Джал». Видео опубликовали в Telegram-канале «Короче».

Бывший глава государства вместе со спикером Жогорку Кенеша Канатом Исаевым приехал в мечеть, чтобы совершить пятничную молитву (жума-намаз).

Сегодня, отметим, Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил полномочия. Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.