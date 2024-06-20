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Происшествия

В Токмаке задержан серийный вор. Крал велосипеды только в мечетях

В Токмаке задержан 41-летний А.Ж. по подозрению в серии краж велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

По ее данным, в конце весны участились кражи велосипедов из мечетей в Токмаке и близлежащих районов. Оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 41-летний А.Ж. неоднократно судимый за кражи. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.

Помимо Токмака, мужчина украл более 30 велосипедов из мечетей Бишкека и других районов Чуйской области. В связи с чем милиция просит возможных пострадавших от преступных действий гражданина А.Ж. обратиться в ОВД Токмака или позвонить на следующие номера: 0312607363, 0313863102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/297100/
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