Нет наличных. У банкоматов в Бишкеке огромные очереди

В филиалах банков очереди, а в банкоматах нет наличных. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Очереди у банкоматов

По его словам, сегодня он не смог снять деньги в банкоматах, которые установлены в торговых центрах. «Пришлось пойти в филиал банка, а поскольку они работают только до 15.00, там огромные очереди», — отмечает читатель.

Напомним, НБ КР рекомендовал банкам работать в режиме, соответствующем требованиям чрезвычайного положения, — с 9.00 до 15.00.

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