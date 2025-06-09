Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank

На фоне перемен в глобальной экономике банковский сектор стран СНГ вступает в эпоху глубоких преобразований. Концепции открытого банкинга, ускоренная цифровизация и интеграционные процессы формируют новую логику развития, где традиционные модели бизнеса отходят на второй план, уступая место инновационным форматам. Центральное место в этих переменах занимают региональные банки, которые за счет внедрения цифровых технологий, финтеха и акцента на клиента начинают демонстрировать более высокую эффективность, чем старые игроки.
Те банки, которые научились оперативно управлять рисками и адаптироваться, сохраняют стабильность даже в кризисных условиях. По мнению Fitch Ratings, «банки СНГ выигрывают за счет интереса инвесторов к развивающимся рынкам, но геополитика остается ключевым фактором риска».
На фоне экономических вызовов растет конкуренция между банками за клиентов, капиталы и технологии.
Новые игроки — финтех, цифровые банки и платформы — внедряют автоматизацию выдачи кредитов, быстрые переводы, работу с ИИ и Big Data, что меняет привычную картину финансового рынка.
Однако за ростом технологичности следуют и угрозы: уязвимость к кибератакам и системным сбоям требует постоянных инвестиций в безопасность. Следующим этапом цифровизации становится использование биометрии. Как отмечает Эдуард Сегал из «Ростелекома», к 2025 году через Единую биометрическую систему будет открываться до 60 процентов счетов.
Казахстанский Bank RBK, узбекистанский Octobank и кыргызстанский Optima Bank уже демонстрируют, как инновации и цифровизация приводят к реальному росту — и к финансовому, и к репутационному.
При этом страны СНГ пока сохраняют разнородность в регулировании. С одной стороны, идет усиление контроля: AML, CFT, комплаенс и мониторинг операций становятся обязательными. С другой — создаются «песочницы» (Казахстан, Россия) и льготы для финтеха (Узбекистан).
Будущее за экосистемами, ИИ и CBDC. Octobank уже демонстрирует устойчивость такой модели. К 2026-му ожидается тройной рост вложений в кибербезопасность и повсеместное внедрение Big Data.
Регионы СНГ имеют шанс на глобальное лидерство — при условии ускоренного внедрения квантового шифрования, ESG-принципов и создания собственных платежных систем.
Kaspi Bank, «Тинькофф» и Oсtobank — примеры того, как ставка на экосистему, технологии и клиента приводит к успеху. Банки, которые создают безопасные, технологичные и удобные сервисы, формируют не только рынок, но и стандарты будущего.