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Бизнес

Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank

На фоне перемен в глобальной экономике банковский сектор стран СНГ вступает в эпоху глубоких преобразований. Концепции открытого банкинга, ускоренная цифровизация и интеграционные процессы формируют новую логику развития, где традиционные модели бизнеса отходят на второй план, уступая место инновационным форматам. Центральное место в этих переменах занимают региональные банки, которые за счет внедрения цифровых технологий, финтеха и акцента на клиента начинают демонстрировать более высокую эффективность, чем старые игроки.

Те банки, которые научились оперативно управлять рисками и адаптироваться, сохраняют стабильность даже в кризисных условиях. По мнению Fitch Ratings, «банки СНГ выигрывают за счет интереса инвесторов к развивающимся рынкам, но геополитика остается ключевым фактором риска».

На фоне экономических вызовов растет конкуренция между банками за клиентов, капиталы и технологии.

Новые игроки — финтех, цифровые банки и платформы — внедряют автоматизацию выдачи кредитов, быстрые переводы, работу с ИИ и Big Data, что меняет привычную картину финансового рынка.

Однако за ростом технологичности следуют и угрозы: уязвимость к кибератакам и системным сбоям требует постоянных инвестиций в безопасность. Следующим этапом цифровизации становится использование биометрии. Как отмечает Эдуард Сегал из «Ростелекома», к 2025 году через Единую биометрическую систему будет открываться до 60 процентов счетов.

Казахстанский Bank RBK, узбекистанский Octobank и кыргызстанский Optima Bank уже демонстрируют, как инновации и цифровизация приводят к реальному росту — и к финансовому, и к репутационному.

При этом страны СНГ пока сохраняют разнородность в регулировании. С одной стороны, идет усиление контроля: AML, CFT, комплаенс и мониторинг операций становятся обязательными. С другой — создаются «песочницы» (Казахстан, Россия) и льготы для финтеха (Узбекистан).

Будущее за экосистемами, ИИ и CBDC. Octobank уже демонстрирует устойчивость такой модели. К 2026-му ожидается тройной рост вложений в кибербезопасность и повсеместное внедрение Big Data.

Регионы СНГ имеют шанс на глобальное лидерство — при условии ускоренного внедрения квантового шифрования, ESG-принципов и создания собственных платежных систем.

Kaspi Bank, «Тинькофф» и Oсtobank — примеры того, как ставка на экосистему, технологии и клиента приводит к успеху. Банки, которые создают безопасные, технологичные и удобные сервисы, формируют не только рынок, но и стандарты будущего.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331964/
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