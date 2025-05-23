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Власть

В Кыргызстане контракты по госзакупкам будут проходить через банки

Кабинет министров принял новое правило: все контракты, связанные с государственными закупками, теперь должны сопровождаться через банки. Это сделано для того, чтобы деньги расходовались честно и прозрачно.

Власти утвердили:

  • порядок, как именно будет проходить банковское сопровождение;
  • список банков, которые могут этим заниматься.

Теперь каждая государственная организация при заключении контракта должна прописывать, что деньги будут перечисляться через банк. Оплата будет происходить поэтапно — только после того, как работа выполнена и подписан акт.

До 2026 года Министерство финансов вместе с банками должно придумать и внедрить специальные банковские услуги для поставщиков и подрядчиков.

Также в течение трех месяцев планируется ввести это правило и для госпредприятий и организаций, где доля государства больше 50 процентов.

Постановление вступит в силу через семь дней после официальной публикации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330150/
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