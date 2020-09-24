ЦСМ № 17 в Бишкеке находится в плачевном состоянии

Центр семейной медицины № 17 в Бишкеке находится в плачевном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Ужасное здание. Выделена земля на строительство нормальной поликлиники, но до сих пор ничего не сделано. Доколе такое терпеть простым гражданам?» — написал он.

«Несколько новостроек обслуживает наша поликлиника, в таком здании, точнее, бараке. Выше на фото кабинет, где берут анализы, реагентов на которые вечно не хватает», — отметил читатель.

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