В парках Бишкека грязно. Жители недовольны бездействием городских служб

В парковых зонах Бишкека не убирают мусор. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их словам, в Березовой роще в 6-м микрорайоне постоянно переполненные мусорные урны. «Нам, мамочкам, приходится убирать мусор», — пишут читатели.

Другие бишкекчане заявляют, что в парке отдыха «Пионер» тоже грязно. «Парк находится рядом с отделением МВД, там же находится спорткомплекс «Дордой», где занимаются маленькие дети. Грязь, мусор и запахи. Ужасно жаль природу», — отмечается в сообщении.

Отметили и грязную парковую зону возле кинотеатра «Манас». «Везде бросают мусор, бомжи ночуют. Я каждое утро прохожу через этот парк на работу. Никто не убирает. Каждый прохожий может выбросить мусор», — говорит одна из жительниц столицы.

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