21:36
USD 79.03
EUR 93.91
RUB 1.05
Агент 024

В парках Бишкека грязно. Жители недовольны бездействием городских служб

В парковых зонах Бишкека не убирают мусор. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их словам, в Березовой роще в 6-м микрорайоне постоянно переполненные мусорные урны. «Нам, мамочкам, приходится убирать мусор», — пишут читатели.

Другие бишкекчане заявляют, что в парке отдыха «Пионер» тоже грязно. «Парк находится рядом с отделением МВД, там же находится спорткомплекс «Дордой», где занимаются маленькие дети. Грязь, мусор и запахи. Ужасно жаль природу», — отмечается в сообщении.

Отметили и грязную парковую зону возле кинотеатра «Манас». «Везде бросают мусор, бомжи ночуют. Я каждое утро прохожу через этот парк на работу. Никто не убирает. Каждый прохожий может выбросить мусор», — говорит одна из жительниц столицы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165288/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Из переулка в Бишкеке вывезли три машины мусора. Мэрия не знает, сколько еще
Во время экозабега триатлонисты собрали в Бишкеке 100 килограммов мусора
Соблюдайте чистоту. Аламединское ущелье завалено мусором, никому нет дела
Минкультуры навело порядок в парке имени Кычана Джакыпова. После штрафа
Почти миллион сомов задолжали за вывоз мусора жители двух жилмассивов Бишкека
В День независимости с центральной площади вывезли две тонны мусора
Горожанин пожаловался на мусор в парке отдыха «Пионер»
Территорию возле филармонии в Бишкеке не убирают
Министерство культуры оштрафовали за грязь в парке Кычана Джакыпова
В Чолпон-Ате провели субботник по уборке мусора на пляжах и вдоль дорог
Популярные новости
В&nbsp;Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и&nbsp;ее&nbsp;детеныша В Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и ее детеныша
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
16 сентября, среда
21:21
Специальный пластырь быстро и точно определяет свежесть продуктов Специальный пластырь быстро и точно определяет свежесть...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 сентября: местами дожди
20:44
В парках Бишкека грязно. Жители недовольны бездействием городских служб
20:23
«Кыргызнефтегаз» планирует модернизировать нефтеперерабатывающий завод
19:48
В жилмассиве «Ак-Орго» больше года люки без крышек