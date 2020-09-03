Старшеклассники некоторых частных школ учатся офлайн. В МОиН опровергают

В нескольких частных школах Бишкека старшеклассники учатся в обычном режиме. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, ученики старших классов «Приоритета» и «Гарварда» ходят в школу.

«Почему разрешили частным школам, а государственным — нет? Неужели они договорились с Министерством образования? Почему тогда не разрешили всем частным школам?» — задаются вопросами родители.

В Министерстве образования и науки информацию не подтвердили. Заверив, что во всех школах, независимо от формы собственности, в офлайн-режиме учатся только первоклассники.

«Никому не делали исключение. Все продолжают дистанционное обучение. Была информация по школе «Билимкана». Представители министерства проверяли школу, оказалось, ученики приезжали за учебниками. Если кто-то начал обучение в обычном режиме и для старших классов, мы примем меры», — сообщили в ведомстве 24.kg.

В «Гарварде» информацию о том, что старшеклассники учатся в обычном режиме, не подтвердили и не опровергли, попросив лично приехать в учебное заведение. В «Приоритете» признали, что некоторые старшие классы все-таки занимаются в школе.

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