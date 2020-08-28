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Агент 024

Горожанин пожаловался на мусор в парке отдыха «Пионер»

Горожанин пожаловался на мусор в парке отдыха «Пионер». Видео 24.kg прислал читатель.

«Это парк на улице Абдрахманова. Здесь как на городской свалке. Месяц назад это место выглядело так же. Урны переполнены. Везде валяется мусор. Куда смотрят городские службы?» — возмущается житель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163536/
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