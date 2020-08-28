21:30, 28 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Горожанин пожаловался на мусор в парке отдыха «Пионер»
21:30, 28 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Горожанин пожаловался на мусор в парке отдыха «Пионер». Видео 24.kg прислал читатель.
«Это парк на улице Абдрахманова. Здесь как на городской свалке. Месяц назад это место выглядело так же. Урны переполнены. Везде валяется мусор. Куда смотрят городские службы?» — возмущается житель.
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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163536/
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