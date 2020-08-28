Горожанин пожаловался на мусор в парке отдыха «Пионер». Видео 24.kg прислал читатель.

«Это парк на улице Абдрахманова. Здесь как на городской свалке. Месяц назад это место выглядело так же. Урны переполнены. Везде валяется мусор. Куда смотрят городские службы?» — возмущается житель.