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Агент 024

В ОАО «Северэлектро» объяснили жителям села Романовка, почему отключали свет

В ОАО «Северэлектро» объяснили жителю улицы Акимбаева в селе Романовка, почему у них отключали электричество.

По данным его пресс-службы, улица находится в новостройке и запитывается от трансформаторной подстанции № 1854.

За последний месяц в новостройке были кратковременные отключения: 18 июля (с 17.48 до 19.00),
21 июля (один раз на 10 минут, второй раз — на 13 минут).

«После всех этих отключений бригада Сокулукского РЭС проверила линию 10 кВ, а 29 июля с 9.30 до 18.42 проводились ремонтные работы — очистка от веток, перетяжка проводов. После этого у них отключений не было», — отметили в ОАО.

Как уточнили в пресс-службе, подстанция находится на балансе РЭС, но отходящая линия 0.4 кВ, которая обеспечивает абонентов, состоит на балансе потребителей и обслуживается самими абонентами.

Напомним, ранее читательница сообщила, что в селе Романовка Сокулукского района часто отключают электричество.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161544/
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