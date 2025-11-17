13:00
Общество

Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр

Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества. Об этом на внеочередной сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

Депутат БГК Рысбай Аматов предложил в «Разное» включить вопрос об ограничении электроэнергии, чтобы сотрудники мэрии предоставили информацию. «Мэр Оша провел разъяснительную работу, предоставил информацию, а мэр Бишкека — нет, образовался определенный вакуум», — сказал он.

Рамиз Алиев заметил, что в столице ранее провели рейды в связи с установленными лимитами электроэнергии и необходимостью соблюдения Закона «О тишине».

«Ни один объект не закрыт. Мы только озвучили рекомендации о необходимости соблюдать лимит и тишину. Некоторые представители бизнеса сказали, что у них есть генераторы, но они немного шумные, поэтому им предложили предусмотреть кожухи», — ответил он.

Напомним, согласно Закону «О тишине», не допускается превышение установленных уровней звукового давления и шума в следующие периоды времени:

— в будни — с 22.00 до 7.00;
— в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 9.00.

Ранее президент Садыр Жапаров публично обратился к мэрам Бишкека и Оша, раскритиковав чрезмерно жесткое проведение ночных рейдов, связанных с экономией электроэнергии и обеспечением правопорядка. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351154/
