Водитель микроавтобуса, который перевозил людей в проходах, оштрафован

Водитель микроавтобуса, который вез людей в проходах, оштрафован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, нарушителем оказался 52-летний житель села Чырпыкты М.Б. В отношении него составлен протокол по статьям 134 части 2 (нарушение правил перевозок автомобильным транспортом) и 293 части 2 (нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа) Кодекса о нарушениях за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров.

Штраф по каждой статье — три тысячи сомов.

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