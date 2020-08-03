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Агент 024

Бишкекчане просят мэрию проверить законность постройки на улице Абдрахманова

Жители просят мэрию Бишкека проверить законность постройки на улице Абдрахманова, между домами № 148 и 150. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

«В вашей публикации («В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты». — Прим. 24.kg) сказано, что о незаконной постройке можно сообщить по телефону 0703633833. Но мы неоднократно обращались туда. Реакции никакой. Они выборочно борются, получается, с незаконными постройками?» — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Сообщение в мэрию от жителя

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161450/
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