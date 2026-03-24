По данным пресс-службы муниципалитета, работы проводят в рамках мероприятий управления по контролю за землепользованием, которое и приступило к демонтажу торговых павильонов облегченного типа.

Всего на участке 12 объектов. Демонтировали четыре павильона, по оставшимся восьми работы продолжаются.

Мероприятия направлены на освобождение муниципальной территории и наведение порядка в городской среде.

Отметим, что на участке со стороны Первомайской районной администрации будут проведены работы по благоустройству территории с приведением ее в надлежащее санитарное и эстетическое состояние.