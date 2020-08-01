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Агент 024

В Токмаке мусор вывозят вовремя, а полные контейнеры к нему не относятся

Комбинат коммунальных предприятий Токмака мусор вывозит строго по утвержденному графику, а полные контейнеры не относятся к городу. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

«Это территория, прилегающая к ТЦ «Бурана», то есть в Чуйском районе, и вывоз мусора отсюда должен осуществлять Чуйский айыл окмоту», — отметили в муниципалитете.

В мэрии Токмака добавили, что в городе работает телефон доверия 146, позвонив на который можно сообщить о любой просьбе, жалобе, в том числе сделать заявку на вывоз мусора.

Напомним, токмакчанин заявил, что мусор из баков вывозится нерегулярно, вокруг антисанитария.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161375/
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