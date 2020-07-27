Дочерей Сооронбая Жээнбекова и Нурсултана Назарбаева сравнивают в соцсетях

В социальных сетях сравнивают дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алию и дочь Сооронбая Жээнбекова Бактыгуль.

Пользователи казнета опубликовали фото обеих девушек и отметили, что Алия Назарбаева выходит в свет в сопровождении телохранителей и ей даже тяжело нести свой зонт, в то время как Бактыгуль Жээнбекова со своим супругом развозит питание для медиков.

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«Думаю, что у Кыргызстана есть будущее. Где многочисленная охрана? Мигалки? Хочется встретить и пожать им руку, присесть и поговорить за жизнь. Все у кыргызов получится, Бишкек не сразу строился. Даже дети российских царей в военное время работали в госпиталях сестрами милосердия. Представляю на их месте нашу известную чету, несущую тяжелые сумки для больных», — пишет казахстанец Руслан Шынтас.

«Все это благодаря тому, что кыргызов не испортили нефтегазовые богатства», — комментируют публикацию пользователи Facebook.

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