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Власть

В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей

В Администрации президента Узбекистана и подведомственных структурах оптимизирована штатная численность — сокращены 284 должности, упразднены дублирующие посты, перераспределены функции. Об этом пишут узбекские СМИ.

Соответствующее решение закреплено в указе президента Шавката Мирзиеева «О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления». Документом утверждена новая структура администрации.

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Согласно указу, работа ведомства будет сосредоточена на пяти ключевых направлениях: образовании, бизнес-среде, судебно-правовой системе, здравоохранении и управлении водными ресурсами. Для эффективной координации в этих сферах введены должности пяти заместителей руководителя администрации.

Кроме того, учреждены посты советников президента по стратегическому развитию и внешней политике. Также в структуре созданы новые департаменты — по цифровым технологиям и искусственному интеллекту, креативной экономике, туризму, общественной безопасности, коммуникациям и подготовке аналитических материалов к совещаниям и региональным визитам.

Напомним, в конце июня старшая дочь главы Узбекистана Саида Мирзиеева была назначена руководителем администрации президента РУз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336200/
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