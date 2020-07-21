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Агент 024

В Бишкеке урны для сбора пластика никто не чистит

Из урны, выполненной в виде бутылки, для сбора пластика на пересечении улиц Московской и Акиева больше месяца не убирают бутылки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, мусор начал уже гнить, потому что помимо бутылок туда кидают и другие отходы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Урны в Бишкеке

Как сообщили читатели, пластик не убирают и в других сетках, установленных в столице.

Всего, по информации мэрии, установлено 70 больших и 30 маленьких контейнеров. Вывозить пластик и сдавать его на переработку должно МП «Тазалык».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/160170/
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