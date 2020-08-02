Мгновения жизни. Живописное Ак-Суу и ущелье Барскоон

Два летних месяца уже пролетели, многие успели попутешествовать по Кыргызстану, и наша рубрика пополнилась новыми великолепными фотографиями.
Красивые снимки можно сделать даже не выбираясь далеко от Бишкека. Наши авторы это не раз доказывали. Подтвердил и Ахмат Кабылбеков, сделавший фотографию в районе Ала-Арчинского водохранилища.
Очень красивые снимки из Ак-Суу, которое находится в Чуйской области, прислал нам постоянный автор Владислав Ногай. Глядя на них, хочется отправиться следом за фотографом.
Продолжаем путешествовать по ущельям Чуйской области — в Кегетинском побывала Чолпон Исакова.
Теперь заглянем на Иссык-Куль, а именно в ущелье Барскоон, где побывал Ильшат Галимов.
На Иссык-Куле же наш постоянный автор Жумагуль Тентиева поймала в объектив луну.
Переместимся на самый юг Кыргызстана — в Кара-Кульджинский район. Фотографии из Алайкуу прислал Бактыяр Санымбаев.
Надеемся, наши небольшие путешествия по республики вам не наскучили. Но помните, что вы всегда их можете разнообразить. Сделать это очень легко.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.