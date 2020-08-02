Мгновения жизни. Живописное Ак-Суу и ущелье Барскоон

Два летних месяца уже пролетели, многие успели попутешествовать по Кыргызстану, и наша рубрика пополнилась новыми великолепными фотографиями.

Красивые снимки можно сделать даже не выбираясь далеко от Бишкека. Наши авторы это не раз доказывали. Подтвердил и Ахмат Кабылбеков, сделавший фотографию в районе Ала-Арчинского водохранилища.

Фото Ахмата Кабылбекова. В районе Ала-Арчинского водохранилища

Очень красивые снимки из Ак-Суу, которое находится в Чуйской области, прислал нам постоянный автор Владислав Ногай. Глядя на них, хочется отправиться следом за фотографом.

Продолжаем путешествовать по ущельям Чуйской области — в Кегетинском побывала Чолпон Исакова.

Фото Чолпон Исаковой. Кегетинское ущелье

Теперь заглянем на Иссык-Куль, а именно в ущелье Барскоон, где побывал Ильшат Галимов.

На Иссык-Куле же наш постоянный автор Жумагуль Тентиева поймала в объектив луну.

Фото Жумагуль Тентиевой. Луна на Иссык-Куле

Переместимся на самый юг Кыргызстана — в Кара-Кульджинский район. Фотографии из Алайкуу прислал Бактыяр Санымбаев.

Фото Бактыяра Сагымбаева. Кара-Кульджинский район, Алайкуу

Надеемся, наши небольшие путешествия по республики вам не наскучили. Но помните, что вы всегда их можете разнообразить. Сделать это очень легко.

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