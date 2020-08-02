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Мгновения жизни. Живописное Ак-Суу и ущелье Барскоон

Два летних месяца уже пролетели, многие успели попутешествовать по Кыргызстану, и наша рубрика пополнилась новыми великолепными фотографиями.

Красивые снимки можно сделать даже не выбираясь далеко от Бишкека. Наши авторы это не раз доказывали. Подтвердил и Ахмат Кабылбеков, сделавший фотографию в районе Ала-Арчинского водохранилища.

Ахмата Кабылбекова
Фото Ахмата Кабылбекова. В районе Ала-Арчинского водохранилища

Очень красивые снимки из Ак-Суу, которое находится в Чуйской области, прислал нам постоянный автор Владислав Ногай. Глядя на них, хочется отправиться следом за фотографом.

Продолжаем путешествовать по ущельям Чуйской области — в Кегетинском побывала Чолпон Исакова.

Чолпон Исаковой
Фото Чолпон Исаковой. Кегетинское ущелье

Теперь заглянем на Иссык-Куль, а именно в ущелье Барскоон, где побывал Ильшат Галимов.

На Иссык-Куле же наш постоянный автор Жумагуль Тентиева поймала в объектив луну.

Жумагуль Тентиевой
Фото Жумагуль Тентиевой. Луна на Иссык-Куле

Переместимся на самый юг Кыргызстана — в Кара-Кульджинский район. Фотографии из Алайкуу прислал Бактыяр Санымбаев.

Бактыяра Сагымбаева
Фото Бактыяра Сагымбаева. Кара-Кульджинский район, Алайкуу

Надеемся, наши небольшие путешествия по республики вам не наскучили. Но помните, что вы всегда их можете разнообразить. Сделать это очень легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/157314/
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