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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: медики боятся за свои жизни

В обсервации на бывшей американской авиабазе «Ганси» прибывшие из Соль-Илецка (Россия) граждане Кыргызстана бунтуют. Об этом 24.kg сообщил один из медиков, находящихся там.

«Нам, медикам, страшно тут находиться. Мы боимся за свою жизнь», — сообщил он.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Там выявлен 101 заболевший. В Минздраве решили оставить всех в обсервации до повторных лабораторных исследований.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153096/
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