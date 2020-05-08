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Агент 024

ОРТ надо сдавать по месту регистрации на тест

«На время карантина наш класс лицея разъехался по домам, в регионы. Можем ли мы сдать ОРТ на местах или нам нужно будет ехать в Бишкек?» — поинтересовался читатель 24.kg.

Он добавил, что на Общереспубликанское тестирование они зарегистрировались еще в феврале.

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В Центре оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) ответили, что сдавать ОРТ выпускники должны там, где прошли регистрацию.

«Если они зарегистрировались по месту обучения, то должны прийти по тому адресу, который указан в уведомлении. Другое дело, если к моменту проведения Общереспубликанского тестирования какие-то регионы еще будут закрыты и не будет транспортного сообщения. Тогда вопрос решат дополнительно», — отметили в центре.

Напомним, регистрация на ОРТ возобновилась с 4 мая и продлится до 15 мая. Общереспубликанское тестирование пройдет в два этапа в обычном формате 21-25 июня.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/152164/
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