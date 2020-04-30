Жители села Манас жалуются на частые отключения электричества

Жители села Манас Сокулукского района жалуются на частые отключения электричества. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

«У нас 13 марта произошла авария. С этих пор на линии, на которой «сидит» наш дом, постоянно выключают свет. В последнюю неделю по несколько раз в день. Из-за этого у нас постоянно выключается водяной насос. Электрики никаких объяснений не дают, о выключении они не предупреждают», — написали они.

Напомним, ранее читательница сообщила, что ее матери принесли квитанцию за электричество с увеличенными в два раза показаниями счетчика.

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