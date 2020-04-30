23:06
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Агент 024

Жители села Манас жалуются на частые отключения электричества

Жители села Манас Сокулукского района жалуются на частые отключения электричества. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

«У нас 13 марта произошла авария. С этих пор на линии, на которой «сидит» наш дом, постоянно выключают свет. В последнюю неделю по несколько раз в день. Из-за этого у нас постоянно выключается водяной насос. Электрики никаких объяснений не дают, о выключении они не предупреждают», — написали они.

Напомним, ранее читательница сообщила, что ее матери принесли квитанцию за электричество с увеличенными в два раза показаниями счетчика.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151562/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Увеличенный вдвое счет. В «Северэлектро» сделали корректировку
Бишкекчанке принесли квитанцию за свет с увеличенными в два раза показаниями
В селе Ленинском отключают и воду, и электричество
Оплатить счета за электроэнергию абоненты «Северэлектро» могут без комиссии
В Кыргызстане ураган оставил жителей Иссык-Куля и Нарына без света
Энергетики Каракола отказались от ремонтных работ. Школьники продолжат обучение
ОАО «Северэлектро» выплатило сотрудникам более 20 миллионов сомов отпускных
ОАО «Северэлектро» не будет начислять пени за неуплату счетов
В терминалах Иссык-Куля отменят комиссию по оплате электроэнергии
Чрезвычайное положение в КР. Электрики переходят на усиленный режим работы
Популярные новости
Бишкекчанин возмущен: медики проводят тест на&nbsp;коронавирус на&nbsp;лестничной площадке Бишкекчанин возмущен: медики проводят тест на коронавирус на лестничной площадке
Бишкекчанке принесли квитанцию за&nbsp;свет с&nbsp;увеличенными в&nbsp;два раза показаниями Бишкекчанке принесли квитанцию за свет с увеличенными в два раза показаниями
Новый асфальт провалился в&nbsp;переулке Бишкека. В&nbsp;мэрии объяснили причину Новый асфальт провалился в переулке Бишкека. В мэрии объяснили причину
Таксисты в&nbsp;Кара-Балте убрали бетонные блоки, чтобы объезжать закрытые улицы Таксисты в Кара-Балте убрали бетонные блоки, чтобы объезжать закрытые улицы
Бизнес
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
KICB направит на&nbsp;мероприятия по&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом более 3,5 миллиона сомов KICB направит на мероприятия по борьбе с коронавирусом более 3,5 миллиона сомов
Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца Коронавирус и домашние животные: как обезопасить себя и питомца
Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в&nbsp;другие формы Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в другие формы
30 апреля, четверг
23:03
На горячую линию по самодиагностике коронавируса поступило 4 тысячи 120 звонков На горячую линию по самодиагностике коронавируса поступ...
22:43
Жители села Манас жалуются на частые отключения электричества
22:09
За нарушение домашнего карантина к ответственности привлекли 36 человек
21:40
Увеличенный вдвое счет. В «Северэлектро» сделали корректировку
21:21
Кыргызстанцев-ветеранов ВОВ наградят юбилейными медалями