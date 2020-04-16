Нужна помощь. Жителю Балыкчи требуются жизненно необходимые лекарства

Жителю города Балыкчи нужны лекарства. Об этом 24.kg сообщила его внучка.

«Мы просим помощи милосердных людей в такие трудные времена. Мой дедушка Казыгул Курманалиев, 1954 года рождения, болеет более 25 лет бронхиальной астмой, он является инвалидом первой группы. Ежедневно строго по часам он принимает лекарства. Он не может выйти за пределы дома, потому что дышит с помощью кислородного концентратора», — написала она.

Среди препаратов, которые требуются мужчине, спирива, серетид, винтолин (аэрозоль и жидкий), пульмикорд, конкор, лариста, кардиомагнил, кальций Д3 никомед, преднизалон.

«В этот тяжелый момент, когда весь мир на карантине, мы не можем обеспечить его этими лекарствами, потому что они очень дорогие. Мы остались без работы, никогда не оказывались в такой трудной ситуации и вынуждены просить о помощи», — написала родственница.

Желающие оказать помощь, могут позвонить Казыгулу Курманалиеву по телефону 0702226153.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.