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Агент 024

В Новопокровке убойный цех сливает отходы в реку. Госэкотехинспекция проверяет

В селе Новопокровка Чуйской области хозяева убойного цеха сливают отходы в реку Чу. Видео опубликовал пользователь Facebook Нурлан Джуманалиев.

В Госэкотехинспекции 24.kg сообщили, что владелец цеха установлен. В случае, если факт слива стоков в реку подтвердится, его ждет штраф.

«Убойный цех действительно находится в селе Новопокровка Иссык-Атинского района. Мы установили владельца. Завтра специалист-эколог выедет на место и проверит факт слива. Если подтвердится, что предприниматель сливает отходы в реку, его ждет штраф», — сообщили редакции.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/150332/
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