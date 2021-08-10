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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Не коррупция, а халатность. Экс-главу Госэкотехинспекции приговорили к штрафу

Экс-глава Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев, обвиняемый в коррупции, оштрафован на 180 тысяч сомов. В суде не смогли доказать его виновность. Об этом говорится в приговоре Первомайского районного суда Бишкека.

Экс-глава Госэкотехинспекции (ГИЭТБ) был задержан в конце октября 2020 года Антикоррупционной службой ГКНБ. На тот момент он работал в должности больше двух лет.

По версии Антикоррупционной службы, начальник управления архитектурно-строительного надзора ГИЭТБ Т.А. создал устойчивую коррупционную схему. В результате он сам и Джолдошбек Джунушев, действуя через инспекторов, систематически получали денежное вознаграждение от разных стройкомпаний за положительное решение вопросов. В рамках расследования было установлено несколько фактов получения денег.

На судебном заседании обвиняемый Джолдошбек Джунушев вину полностью не признал. Он отметил, что с Т.А. был в рабочих отношениях, денег от него не получал ни разу, и полагает, что Т.А. дает показания, чтобы самому уйти от уголовной ответственности, в целях самозащиты.

В свою очередь начальник управления Т.А. показал, что в его функциональные обязанности входили надзор и контроль за строящимися объектами. Он указал, что инспекторы в качестве вознаграждения или благодарности получали от различных компаний денежные средства и приносили ему. Из этих денег иногда оплачивали командировочные расходы директора. Он подчеркнул, что лично в руки Джолдошбеку Джунушеву передавал $1 тысячу в кабинете или оставлял деньги в комнате отдыха на задвижке.

В ходе судебных разбирательств суд пришел к выводу, что в материалах дела нет доказательств того, что Джолдошбек Джунушев получал от Т.А. деньги. Однако есть факт халатного исполнения должностных обязанностей.

Суд переквалифицировал дело экс-главы Госэкотехинспекции со статьи 319 «Коррупция» УК КР на 331-ю «Халатность». Таким образом, суд признал Джолдошбека Джунушева виновным в халатности, назначил ему штраф в размере 180 тысяч сомов в доход государства и освободил из-под стражи в зале суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203601/
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