Парень сорвался с девятого этажа. Госэкотехинспекция начала расследование

В Госэкотехинспекции создали комиссию по инциденту с падением 18-летнего парня со строящегося объекта в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, комиссия проведет расследование в течение 15 дней и вынесет свой вердикт по факту случившегося.

Ранее стало известно, что 1 марта в столице 18-летний парень сорвался с девятого этажа строящегося дома. Молодого человека госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом обеих ног первой и второй степеней и закрытым переломом плеча. Он находится в реанимации.