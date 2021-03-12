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Происшествия

Парень сорвался с девятого этажа. Госэкотехинспекция начала расследование

В Госэкотехинспекции создали комиссию по инциденту с падением 18-летнего парня со строящегося объекта в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, комиссия проведет расследование в течение 15 дней и вынесет свой вердикт по факту случившегося.

Ранее стало известно, что 1 марта в столице 18-летний парень сорвался с девятого этажа строящегося дома. Молодого человека госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом обеих ног первой и второй степеней и закрытым переломом плеча. Он находится в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186292/
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