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Общество

В Госкомитете по экологии признались, что не могут бороться с браконьерами

Государственный комитет по экологии и климату Кыргызстана не может бороться с браконьерами из-за бюрократических проволочек. Об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, сообщил заведующий отделом природопользования Бекбатыр Бузурманов.

«Такие моменты есть. Госкомитет образован 19 мая. В связи с реорганизацией Госэкотехинспекция разделена по функциям. Часть перешла нам. Бюрократические моменты не дают нам права действовать. Когда факты браконьерства поступают, мы передаем их сотрудникам милиции. Они разбираются», — сказал он.

Чиновник не смог назвать точного количества сообщений о фактах браконьерства, поступивших с мая в госкомитет по экологии и климату, и принятых по ним решений, пообещав предоставить информацию позже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207954/
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