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Происшествия

Женщина помыла авто на берегу Иссык-Куля. Ее нашли и оштрафовали

Сотрудники Госэкотехинспекции нашли и оштрафовали женщину, которая решила помыть машину на побережье Иссык-Куля. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

«28 апреля в соцсетях было опубликовано видео, на котором две женщины моют автомобиль Mercedes Benz на участке Кекилик на берегу озера Иссык-Куль. Нашими инспекторами была установлена личность владелица автомобиля. Ей был выписан штраф на сумму в 5 тысяч 500 сомов», — сообщили в ведомстве.

пресс-службы Госэкотехинспекции
Фото пресс-службы Госэкотехинспекции

В инспекции напомнили, что подобное поведение попадает под нарушение правил охраны водных ресурсов, и призвали мыть автотранспорт только в специально отведенных для этого местах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192354/
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