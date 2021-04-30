Женщина помыла авто на берегу Иссык-Куля. Ее нашли и оштрафовали

Сотрудники Госэкотехинспекции нашли и оштрафовали женщину, которая решила помыть машину на побережье Иссык-Куля. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

«28 апреля в соцсетях было опубликовано видео, на котором две женщины моют автомобиль Mercedes Benz на участке Кекилик на берегу озера Иссык-Куль. Нашими инспекторами была установлена личность владелица автомобиля. Ей был выписан штраф на сумму в 5 тысяч 500 сомов», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы Госэкотехинспекции

В инспекции напомнили, что подобное поведение попадает под нарушение правил охраны водных ресурсов, и призвали мыть автотранспорт только в специально отведенных для этого местах.