Больше восьми километров сетей выловили на южном побережье Иссык-Куля

Больше восьми километров сетей выловлено на южном побережье Иссык-Куля. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

«В акватории Иссык-Куля на запрещенном участке № 39 улова рыбных запасов было снято 87 единиц синтетических рыболовных сетей длиной 8 тысяч 700 метров », — сообщили в инспекции.

В Госэкотехинспекции отметили, что незаконный рыболовный промысел с использованием синтетических сетей запрещен и влечет за собой наказание, вплоть до уголовного.

Напомним, что озеро буквально усеяно сотнями километров рыболовных сетей, рассказал ранее редакции председатель Общественного фонда «Экологический надзор» Султанмурат Абдыисаев. Он пожаловался, что ответственные за сохранение фауны озера чиновники проводят рейды для галочки, собирая старые сети, но не трогая самих браконьеров.