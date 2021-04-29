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Общество

Госэкотехинспекция изучает причины отравления рыбы в прудах Чуйской области

Сотрудники Госэкотехинспекции в составе комиссии изучают причины массового отравления рыбы в озерах Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

В инспекции уточнили, что пруды, в которых был отмечен массовый мор, относятся к селу Пригородному, а не к Озерному, как это сообщалось ранее.

пресс-службы Госэкотехинспекции
Фото пресс-службы Госэкотехинспекции

«Был установлен факт сброса навоза и отходов в пруды и водоохранные полосы водных объектов по всему периметру, который, со слов арендатора, использовался в качестве корма по технологии рыбоводства. Однако это является нарушением», — сообщили в инспекции.

пресс-службы Госэкотехинспекции
Фото пресс-службы Госэкотехинспекции

Также подтвердился факт самовольного полива полей сточными водами с очистных сооружений ПЭУ «Бишкекводоканал».

«Со стороны ветеринарной службы по Аламединскому району были отобраны образцы рыб для проведения анализов на предмет зараженности. Для определения виновных и нанесенного предпринимателям и экологии ущерба начата проверка», — заключили в Госэкотехинспекции.

пресс-службы Госэкотехинспекции
Фото пресс-службы Госэкотехинспекции

Напомним, ранее читатель сообщил редакции, что в Чуйской области из-за сброса в канал нечистот в прудах массово гибнет рыба. Ущерб, нанесенный владельцам рыбных хозяйств, по его словам, исчисляется миллионами сомов. Позже в Бишкекводоканале подтвердили, что местные фермеры в нарушение правил использовали сбрасываемую с их очистных сооружений воду для полива полей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192079/
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