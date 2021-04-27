Оленей пытались вывезти в Узбекистан. Госэкотехинспекция рассказала подробности

В Госэкотехинспекции рассказали, каким образом у задержанного на границе в Баткенской области оказалось пять голов оленей.

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По данным ведомства, это европейские лани (Dama dama), рожденные в неволе в зоопарке Каракола Общественного фонда «Бугу Эне». Они являются приплодом европейских ланей, привезенных в 2012 году из Казахстана.

12 апреля задержанный на границе обменял своих африканских страусов, попугаев и других животных на ланей.

Курбанову У. передали двух самцов и трех самок копытных. Цель сделки — содержание и пополнение коллекции обмениваемых животных. Относительно установления законности вышеуказанных действий сторон правоохранители ведут следствие.

Задержанных европейских ланей передали в региональное представительство департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Гослесхоза по Баткенской области.

Ранее сообщалось, что пограничники пресекли попытку нелегального провоза редких животных через госграницу. В салоне авто находилось пять оленей в возрасте от одного года до четырех лет.