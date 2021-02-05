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Происшествия

В Кара-Суу оштрафован браконьер, промышлявший отстрелом уларов

Сотрудники Госэкотехинспекции выявили у жительницы села Бору Кара-Суйского района тушку убитого улара, которую она пыталась продать. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

«Вместе с этим выяснилось, что супруг гражданки осуществлял отстрел птиц без каких-либо разрешительных документов. Согласно статье 192 Кодекса КР «О нарушениях» на него наложен штраф и предъявлен иск за нанесенный ущерб окружающей среде на общую сумму 18 тысяч 500 сомов», — сообщили в инспекции.

пресс-служба Госэкотехинспекции
Фото пресс-служба Госэкотехинспекции

Отметим, улары или горные индейки — род птиц из семейства фазановых. Длина их тела 50–70 сантиметров. Они распространены в высокогорных районах Азии — от Турции на западе до Монголии и Китая на востоке. В том числе обитают они и в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182499/
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