В некоторых аптеках Бишкека лекарства подорожали в 3-4 раза

Жители Бишкека жалуются на то, что многие лекарственные препараты в аптеках столицы резко выросли в цене. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Читайте по теме Проблем с лекарствами у онкопациентов не будет, заверили в Минздраве Кыргызстана

По ее словам, до введения режима чрезвычайного положения золадекс дозой 3,6 миллиграмма она покупала по 6 тысяч сомов, сейчас он стоит 10-20 тысяч. «Ладно, я найду деньги. А те, кто не работает или пенсионеры? Даже мне накладно, потому что, кроме этого препарата, еще список других, которые нужно купить. Все подорожало после введения ЧП. Ссылаются на рост курса доллара. Но покупали то они эти препараты до подорожания валюты. Кому война, а кому мать родна», — пишет горожанка.

В пресс-службе ГСБЭП 24.kg сказали, что граждане могут написать заявление в ведомство с указанием адреса аптек, где завышают цены. После чего Финпол начнет проверку по фактам.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.