Энергетики Каракола отказались от ремонтных работ. Школьники продолжат обучение

Энергетики Каракола отказались от проведения ремонтных работ, запланированных в городе на сегодня с 9.00 до 17.00. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, Каракольская РЭС после публикации в СМИ проинформировала горожан, что ремонтные работы будут перенесены.

Ранее родители школьников недоумевали, как детям учиться, если на весь день энергетики отключают свет. Учебные занятия, проходящие сейчас в режиме дистанционного обучения, были бы недоступны большинству жителей Каракола, где электричество планировали отключить на более чем 100 улицах.

В диспетчерской службе РЭС Каракола пояснили, что текущий ремонт на подстанции «Южная-1» будет осуществлен в другие дни.

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