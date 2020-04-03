Режим ЧП в Бишкеке. В реабилитационном зоопарке нечем кормить животных

В реабилитационном зоопарке в микрорайоне «Асанбай» нечем кормить животных. Об этом 24.kg сообщили его сотрудники.

«Не знаю, к кому обратиться: животным в реабилитационном зоопарке требуется помощь. Так как уход за животными и их кормление осуществлялись в основном на средства от посещений и благотворительные взносы продуктами, то теперь в режиме ЧП поступление средств и продуктов прекратилось совсем», — сообщили работники зоопарка.

Они также опубликовали просьбу о помощи в соцсетях. «Наши сотрудники весь месяц скидывались на питание малышей, которым не объяснишь, что такое карантин. Просим поучаствовать в сборе средств на продукты питания первой необходимости для наших зверей», — говорится в сообщении в Instagram.

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