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Агент 024

Режим ЧП в Бишкеке. В реабилитационном зоопарке нечем кормить животных

В реабилитационном зоопарке в микрорайоне «Асанбай» нечем кормить животных. Об этом 24.kg сообщили его сотрудники.

«Не знаю, к кому обратиться: животным в реабилитационном зоопарке требуется помощь. Так как уход за животными и их кормление осуществлялись в основном на средства от посещений и благотворительные взносы продуктами, то теперь в режиме ЧП поступление средств и продуктов прекратилось совсем»,  сообщили работники зоопарка.

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Дорогие друзья! У нас критическая ситуация! ⠀ Простите, что в такое сложное время приходится обращаться с подобными просьбами, но в нашем реабилитационном зоопарке просто больше нечем кормить спасенных нами зверей. ⠀ Как вы знаете, мы тоже не работаем. То есть давно лишились и той небольшой части доходов с продажи билетов, что покрывала хотя бы третью часть.Наши сотрудники весь месяц скидывались на питание малышей, которым не объяснишь, что такое карантин. Директор продал личные вещи, чтобы закупить корма. Но продавать больше нечего.В нынешних условиях мы не можем просить вас принести в помощь продукты. Но просим поучаствовать в сборе средств на продукты питания первой необходимости для наших зверей. Наш Элсом 0556 66 66 02 Еще можно пополнить карты: Оптима: 4169 5853 4284 8503 (инициалы З.М.Т.) БТА банк: 4268 8200 4000 0960 (инициалы Ш. В.) Спасибо всем, кто откликнется и тем, кто поможет даже добрым словом, пожеланием и перепостом. Мы верим в лучшее и всеми силами постараемся сохранить то, что нам дорого. ⠀ Будьте все здоровы. Это обязательно

Публикация от @ zoobishkek.kg

Они также опубликовали просьбу о помощи в соцсетях. «Наши сотрудники весь месяц скидывались на питание малышей, которым не объяснишь, что такое карантин. Просим поучаствовать в сборе средств на продукты питания первой необходимости для наших зверей», — говорится в сообщении в Instagram.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegtam по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149022/
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