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Агент 024

В Бишкеке на бульварах закрывают детские и воркаут-площадки: коронавирус

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» приступили к ограждению детских и воркаут-площадок, расположенных на бульварах и в парках. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сначала площадки предварительно продезинфицировали, а потом натянули оградительные ленты, чтобы никто не заходил», — сообщил он.

В мэрии Бишкека отметили, что это сделано специально.

«Несмотря на ограничительные меры, которые введены в городе, люди продолжают гулять, играть с детьми. Такие ограждения применяют во многих странах мира, это делается в первую очередь для безопасности самих горожан», — сказали в мэрии.

Напомним, в Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148710/
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