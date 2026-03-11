10:02
Общество

Более 1 тысячи сотрудников задействованы в уборке снега в Бишкеке

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Тазалык» продолжает работы по уборке снега и подсыпке дорог технической солью на территории города. Работы ведут с ночи 10 марта 2026 года, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Для обеспечения безопасного движения на дорогах задействована специализированная техника. На линии работают 32 пескоразбрасывателя МАЗ, 10 пескоразбрасывателей Shacman, фронтальный погрузчик, экскаватор, 32 трактора «Беларусь», а также 5 универсальных коммунальных машин (УКМ).

В работах участвуют 20 дорожных рабочих и более 1 тысячи сотрудников санитарной очистки.

С начала проведения работ для предотвращения образования гололеда использована 581 тонна технической соли.

В муниципальном предприятии отметили, что работы по очистке улиц от снега и обработке дорог противогололедными материалами продолжаются.
