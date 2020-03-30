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Агент 024

Штаб: Листовки с информацией о неких штрафах — это фейк

Листовки с информацией о том, что за выход из дома грозит штраф, — фейк. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отметим, что в мессенджерах размещают фото листовок и памяток о штрафах за подписью некого районного коменданта. Листовки обнаружили на дверях подъездов и жители некоторых районов Бишкека. Согласно объявлению, штрафовать якобы будут за пребывание вне дома без крайней необходимости.

В штабе напоминают, что есть штрафы за нарушение карантина для тех, кто помещен на 14-дневную самоизоляцию, но для нарушивших ее — от 120 тысяч до 300 тысяч сомов. Они также опровергли, что в районах столицы есть коменданты.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровелиНа территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148571/
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