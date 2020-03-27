Режим ЧП в Бишкеке. Как выглядит разрешение на передвижение по столице

Бишкекчанам начали выдавать разрешения на право передвижения по городу. Пропуск может получить гражданин, который прописан в столице. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Фото из соцсетей. Пропуск для передвижения по Бишкеку на время ЧП

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По их данным, пропуск выдают через несколько дней после подачи заявления. «Необходимо указать, в каких целях вы будете использовать разрешение, указать свои ФИО, ИНН, а также прописку», — пишут они.

В комендатуре подтвердили, что на сегодня выдано около 2 тысяч пропусков для владельцев автомобилей.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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