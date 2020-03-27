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Сюжет: Новый коронавирус

Застрявшим в аэропорту Новосибирска кыргызстанцам привезли горячее питание

Застрявшим в аэропорту Новосибирска 110 гражданам Кыргызстана представители кыргызской диаспоры привезли горячее питание. Об этом 24.kg сообщает читатель.

По его словам, есть вероятность, что они останутся в терминале до 30 апреля, пока не восстановится авиасообщение с Кыргызстаном. «Вернуться в город мы не можем, нам там негде жить и нет денег», — подчеркнул один из пассажиров, добавив, что находящиеся в «Толмачево» граждане КР просят правительство организовать спецрейс, чтобы вернуться на родину.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148309/
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