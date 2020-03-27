Пандемия коронавируса. В аэропорту Новосибирска застряли 110 кыргызстанцев

В аэропорту Новосибирска застряли 110 граждан Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, кыргызстанцы должны были вылететь 21 марта, но рейс отменили и им пришлось менять билеты на 27 марта.

«Наша проблема не только не решена, она усугубляется отменой международных перевозок с 27 марта. Обратились в МИД КР, получили совет поддерживать связь с генеральным консульством в Новосибирске, которое на звонки не отвечает. Такое ощущение, что там все вымерли. Люди в отчаянии. Многие остались без денег, ночлега, питания, лекарств», — рассказывают пассажиры.

Ранее сообщалось, что с 27 марта Россия прекращает авиасообщения с другими странами, оставляя только спецрейсы для вывоза своих граждан.

«Многим из нас попросту некуда идти, средства на исходе, среди пассажиров есть беременные женщины и дети. Обращаемся к президенту с просьбой организовать эвакуацию своих граждан», — сказали кыргызстанцы.