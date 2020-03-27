15:51
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. В аэропорту Новосибирска застряли 110 кыргызстанцев

В аэропорту Новосибирска застряли 110 граждан Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, кыргызстанцы должны были вылететь 21 марта, но рейс отменили и им пришлось менять билеты на 27 марта.

«Наша проблема не только не решена, она усугубляется отменой международных перевозок с 27 марта. Обратились в МИД КР, получили совет поддерживать связь с генеральным консульством в Новосибирске, которое на звонки не отвечает. Такое ощущение, что там все вымерли. Люди в отчаянии. Многие остались без денег, ночлега, питания, лекарств», — рассказывают пассажиры.

Ранее сообщалось, что с 27 марта Россия прекращает авиасообщения с другими странами, оставляя только спецрейсы для вывоза своих граждан.

«Многим из нас попросту некуда идти, средства на исходе, среди пассажиров есть беременные женщины и дети. Обращаемся к президенту с просьбой организовать эвакуацию своих граждан», — сказали кыргызстанцы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148272/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо упростить
Кредит МВФ в $120,9 миллиона пойдет на поддержку бюджета
Режим ЧП в Кыргызстане. Транспорт для врачей будет нанимать их руководство
Средства Всемирного банка в проектах в Кыргызстане могут перераспределить
Заложенные на лечение других заболеваний средства перенаправляться не будут
Коронавирус в Кыргызстане. Четверых пациентов перевели из реанимации в палату
За рубежом у пятерых кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус
Один из пассажиров бизнес-класса рейса Москва — Бишкек проигнорировал карантин
Коронавирус в Кыргызстане. Медиков из группы риска отправили в трудовые отпуска
Режим ЧП в Кыргызстане. Суды приостановят работу
Популярные новости
Люди не&nbsp;могут проехать через блокпосты по&nbsp;биометрическим ID-картам Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не&nbsp;обеспечены Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не обеспечены
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не&nbsp;дали пропуска в&nbsp;Бишкек Режим ЧП в Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не дали пропуска в Бишкек
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
27 марта, пятница
15:48
Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо упростить Бизнес-омбудсмен: Процедуры прохождения блокпостов надо...
15:45
«Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
15:40
Пандемия коронавируса. В аэропорту Новосибирска застряли 110 кыргызстанцев
15:34
Кредит МВФ в $120,9 миллиона пойдет на поддержку бюджета
15:16
Режим ЧП в Кыргызстане. Транспорт для врачей будет нанимать их руководство