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Сюжет: Новый коронавирус

Комендантский час в Бишкеке. Как проходит вторая ночь в режиме ЧП

Видео о том, как проходит вторая ночь после введения режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Бишкеке, прислал читатель 24.kg.


По его словам, на улице нет ни автомобилей, ни людей. Видеоролик он снял сегодня в 21.23 на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.

Отметим, что за нарушения комендантского часа в первый день в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 в территориальные органы внутренних дел доставили 320 нарушителей.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148173/
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