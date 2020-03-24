Мотоциклист на скорости пролетел под грузовиком и выжил

У байкера, автора видео, во время движения начались проблемы с мотоциклом. В итоге это привело к необычному ДТП, сообщило издание «АвтоПарк».

На замедленной съемке видно, как руль начало мотать из стороны в сторону. В какой-то момент амплитуда колебаний выросла настолько, что байк упал набок и по инерции заскользил вправо под едущую рядом фуру. Шанс попасть под колеса многотонного грузовика был велик, но мотоциклиста чудом протащило между осями и выкинуло на обочину.

Хорошо видно, как байкер катится по асфальту и ладонями-локтями-коленями пытается затормозить.