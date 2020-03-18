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В Бишкеке для посещений закрыли Ботанический сад

В Бишкеке для посещений закрыли Ботанический сад. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Мы пришли поднять иммунитет, подышать свежим воздухом, а Ботсад закрыт. Народу тут немного каждый раз», — написал он.

На табличке написано, что закрыт сад согласно рекомендации Совета безопасности.

Напомним, что с 12 марта в Кыргызстане ввели временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Накануне принято решение о временном закрытии кинотеатров, ночных и компьютерных клубов, зон питания и игровых площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/146976/
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